Il negazionista del Coronavirus che si pente dopo che la moglie muore per COVID-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Oggi la BBC racconta la storia di Brian Lee Hitchens, un tassista della Florida, e di sua moglie Erin: la coppia era fermamente convinta che il Coronavirus fosse stato creato in laboratorio. I due negazionisti credevano a tutte le teorie del complotto che legano il virus al 5G o lo riducono a una banale influenza. La storia finisce male. Brian si ammala, anche se riesce a riprendersi. Ma Erin muore. E a lui non resta che pubblicare su Facebook un post in cui avverte i complottisti che COVID-19 è reale. Brian e Erin non hanno mai seguito le norme basilari per proteggersi dal contagio. Niente mascherina, niente distanziamento sociale. A maggio si ammalano entrambi, anche se la diagnosi di COVID-19 arriva successivamente. E infatti Brian, continua a lavorare come se niente fosse con il suo taxi e a ... Leggi su nextquotidiano

