Il Napoli che verrà, strategie di mercato e obiettivi: la conferenza (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 7 minutiAl Palasport di Castel di Sangro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli con la presenza di Aurelio De Laurentiis, Edoardo De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Rino Gattuso, Marco Marsilio e il sindaco della città Angelo Caruso. “Il padrone di casa ormai è il Napoli, esordisce così il primo cittadino di Castel di Sangro per accogliere la squadra di De Laurentiis. “Questo è un sogno per il territorio tanto rincorso. Difficile è convincersi che sia una realtà, siamo ancora frastornati dagli impegni e dalla grandezza dell’impegno. Tutti hanno rivolto attenzione all’evento, a partire dai tifosi. Un saluto a Gattuso che è tornato qui in un’altra veste, infatti ci era stato con l’Under-21 ... Leggi su anteprima24

Tornare alla vita di città dopo la breve pausa estiva è sempre complicato, rientrare sapendo che il caos automobilistico sarà nuovamente padrone delle strade rende tutto più difficile. Sono 14 i canti ...

Coronavirus: a Napoli è corsa ai tamponi, ospedale Cotugno preso d'assalto

Numerosi i giovani che chiedono di essere sottoposti al tampone all'ospedale Cotugno di Napoli. Al rientro dalle vacanze è psicosi contagio. Lunghe code per sottoporsi al test.

