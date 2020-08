Il mondo politico e istituzionale a fianco del sindaco A Bergamo i funerali di Alberto Gori (Di martedì 25 agosto 2020) Commozione in un clima raccolto e sobrio ai funerali di Alberto Gori, in papà del sindaco di Bergamo, deceduto domenica 23 agosto all’età di 91 anni. Leggi su ecodibergamo

Linkiesta : Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sinte… - GiusPecoraro : RT @Linkiesta: Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sintetizzare l… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sintetizzare l… - alegerminiasi : @Piu_Europa @yurigu La vostra attenzione e la vostra determinazione a segnalare tutte le ingiustizie. E la competen… - patroleader : RT @Linkiesta: Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sintetizzare l… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo politico Il mondo politico e istituzionale a fianco del sindaco A Bergamo i funerali di Alberto Gori L'Eco di Bergamo "Intitoliamo una strada a Mazzinghi"

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno presentato una mozione per dedicare al pugile scomparso una via della città e non solo PONTEDERA — I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Matteo ...

La rincorsa di Donald Trump

Mondo - Primo giorno della convention repubblicana, Trump parla ancora prima dell'inizio della kermesse. Sul palco il figlio Donald jr., il primo di tanti famigliari. Nikky Haley stella nascente del p ...

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno presentato una mozione per dedicare al pugile scomparso una via della città e non solo PONTEDERA — I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Matteo ...Mondo - Primo giorno della convention repubblicana, Trump parla ancora prima dell'inizio della kermesse. Sul palco il figlio Donald jr., il primo di tanti famigliari. Nikky Haley stella nascente del p ...