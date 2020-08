Il Milan richiama il re del mercato: sarà Ariedo Braida a cercare talenti all'estero (Di martedì 25 agosto 2020) A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Ariedo Braida e il Milan: una storia d'amore infinita e pronta a riaccendersi a 6 anni di distanza dall'addio voluto da Barbara Berlusconi, che progettava una rivoluzione dirigenziale. Da allora è iniziato il lungo declino del club che non ha più partecipato alla Champions League. L'esperto direttore sportivo ripartì, invece, dal Barcellona dove ha lavorato con successo per un quadriennio, vincendo tutto (2 Liga e la Champions 2015, oltre a varie coppe e il Mondiale per Club). L'anno scorso l'addio ai catalani e il desiderio di tornare in Italia. Per questo Braida negli ultimi mesi ha declinato i corteggiamenti di club importanti come Monaco, Galatasaray e Besiktas che gli avevano offerto la poltrona di ds. Il sogno, come svelato proprio a Libero ... Leggi su liberoquotidiano

