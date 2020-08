Il medico del Bologna: 'Sinisa Mihajlovic sta bene e al momento non ci sono preoccupazioni' (Di martedì 25 agosto 2020) Notizie rassicuranti: Sinisa Mihajlovic sta "molto bene, non ci sono sintomi e non abbiamo preoccupazioni di sorta al momento". Lo afferma, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Gianni Nanni, medico ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : “Il Covid oggi non uccide, più pericoloso limitare libertà personali”, polemiche dopo il video del medico candidato… - poliziadistato : +++Poliziotti #SquadraMobile e #PoliziaScientifica Messina impegnati in sopralluogo nei boschi di #Caronia. Con me… - MSF_ITALIA : L’équipe medica #MSF ha effettuato il triage dei sopravvissuti. In seguito alla valutazione del medico, due pazien… - aranciaverde : RT @Moonlightshad1: “L'imprenditore che, come rivelato dall'Espresso, è stato trovato positivo al Coronavirus, si trova al San Raffaele di… - AnnaMariaCastel : RT @TELADOIOLANIUS: Un'amico corre al pronto soccorso del Di Venere (Bari) con un pezzo di pera bloccato in gola. Dopo 2h in reparto Il med… -

Ultime Notizie dalla rete : medico del Il medico del Bologna: "Sinisa Mihajlovic sta bene e al momento non ci sono preoccupazioni" Globalist.it Cremonese, Bonato: "Continuità e ringiovanimento le parole chiave. Sul mercato faremo 4-5 innesti"

in diretta dalla sala stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Sempre nella mattinata di ieri si sono radunati i 25 giocatori, lo staff tecnico e quello medico, in vista dell'inizio della nuova ...

Lazio, Correa assente ma si allena a Roma

rimanendo a Roma in via precauzionale come specificato dai membri della società e dello staff medico biancoceleste. Nel frattempo, “El Tucu” non perde tempo: sul proprio profilo Instagram ha postato ...

in diretta dalla sala stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Sempre nella mattinata di ieri si sono radunati i 25 giocatori, lo staff tecnico e quello medico, in vista dell'inizio della nuova ...rimanendo a Roma in via precauzionale come specificato dai membri della società e dello staff medico biancoceleste. Nel frattempo, “El Tucu” non perde tempo: sul proprio profilo Instagram ha postato ...