Il Giorno Sbagliato dal 24 Settembre al Cinema! (Di martedì 25 agosto 2020) Il vincitore del premio Oscar®, Russell Crowe, è il protagonista de Il Giorno Sbagliato, un thriller psicologico molto serrato, che esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite, mostrandoci qualcosa che tutti noi conosciamo bene , la rabbia al volante in mezzo al traffico e del conseguente sfogo con esiti imprevedibili e terrificanti. Rachel (Caren Pistorius) è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto (Crowe) che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni… mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco ... Leggi su quotidianpost

giurdix : Perché nonostante fino a qualche giorno fa questo fosse il finale che auspicavo adesso ho come la sensazione che è… - AndreaInterNews : Chi c'era quel giorno, sa. Ora ditemi se mi sono sbagliato. - eco1472 : @marioadinolfi È un’assurda follia animata dallo stesso fanatismo che alimenta le sue di convinzioni. Non è che se… - Astralus : Il giorno sbagliato: trailer italiano del thriller con Russell Crowe (Al cinema dal 24 settembre)… - sunnyoongiii : Twitter diventa giorno dopo giorno sempre più tossico e sbagliato -