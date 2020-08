Il fronte del No è una montatura. Inarrestabile solo per i media. Parla il sondaggista e docente universitario Baldassari: “In corso un bombardamento mediatico contro i 5S” (Di martedì 25 agosto 2020) “È in corso un bombardamento mediatico che sta dipingendo il fronte del No ben più forte di quanto non lo sia in realtà”. Ad affermarlo è Roberto Baldassari, direttore generale di lab21 e professore di strategie delle ricerche di mercato e di opinione di Roma 3, che stronca sul nascere le ricostruzioni che circolano nei talk show e sui quotidiani. Su giornali e tv, chi vuole votare contro il referendum sul taglio dei Parlamentari acquista sempre più visibilità tanto che – stando a quanto viene raccontano – sembra essere largamente in vantaggio. Ci dica la verità, quant’è forte il fronte del No? “Non molto. Il fronte del Si, ossia quelli ... Leggi su lanotiziagiornale

