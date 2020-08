Il fronte del No al referendum sul taglio dei parlamentari montato ad arte da giornali e tv. L’ultima balla: Il Parlamento sarà paralizzato (Di martedì 25 agosto 2020) Passano i giorni, si avvicina la data del referendum e aumentano i parlamentari contrari alla sforbiciata. C’è da chiedersi se sia il caso di sorprendersi, del resto sono gli stessi che rischiano di perdere la poltrona, se non fosse che tra chi si è recentemente unito al fronte del No non mancano deputati e senatori che in passato hanno votato a favore del taglio. In questo scenario paradossale chi mantiene la barra dritta e non arretra di un millimetro è M5S che da sempre ha fatto dell’ottimizzazione dei costi della politica una delle proprie ragioni di esistenza. Una scelta di campo compiuta non sulla volontà di punire la vecchia politica, come si sente dire talvolta nei talk show al fine di banalizzare le reali motivazioni, quanto sulla ferma intenzione di portare avanti ... Leggi su lanotiziagiornale

Linkiesta : Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sinte… - fattoquotidiano : IL “FRONTE DEL NORD” Si smaltiscono i ritardi, Bergamo “salvata” dagli alpini e dalla Fiera, caos trapianti a Genov… - DeborahBergamin : Il fatto che ogni giorno di più il fronte del NO si ampli con il supporto di costituzionalisti e cittadini, è un se… - cinzia_palmacci : Referendum, ora il sì è a rischio. Cresce il fronte del no al taglio - - dilio_bianchi : RT @FPuppato88: @LeoWh1te_ Tagliare la democrazia a fronte di un risparmio dello 0,007% del PIL quando, ad esempio, solo eliminando i costi… -