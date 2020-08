Il focolaio di contagi Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento Aia a Treviso (Di martedì 25 agosto 2020) C’è un focolaio di positivi al Coronavirus Sars-CoV-2 fra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia di Vazzola in provincia di Treviso. Nel sito, in cui operano 700 addetti fra operatori diretti e maestranze dell’indotto, ad oggi risultano 182 casi di positività sui 560 test eseguiti (le persone mancanti sono assenti in generale per ferie), tutti asintomatici e in regime di quarantena. La prossima settimana sarà eseguito un nuovo screening con l’utilizzo delle nuove procedure rapide, nel frattempo è stata stabilita la prosecuzione della produzione contro una ipotesi di chiusura dello stabilimento che era stata ventilata nelle ultime ore. L’interruzione dell’attività di macellazione, è ... Leggi su nextquotidiano

LaStampa : Dopo i contagi nelle discoteche, 470 turisti in quarantena in un resort della Maddalena. E il sistema sanitario reg… - TgrVeneto : Nuovo focolaio nella Marca. Contagiato lo stabilimento Aia a Vazzola. 500 dipendenti. Tutti i contagiati sono stati… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Il focolaio di contagi Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento Aia a #Treviso - Danae0308 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Altra bella notizia ??Covid, focolaio nell'azienda Aia nel Trevigiano: 182 contagi su 560 test https:/… - GuidoMLeonardi : Uno straniero ha creato un focolaio di contagi e adesso lo dobbiamo curare in Italia #Briatore -