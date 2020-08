Il Festival di Berlino fa la storia, abolita la distinzione tra attori e attrici: i premi saranno gender neutral (Di martedì 25 agosto 2020) Svolta no gender per il Festival di Berlino che ha annunciato che dalla prossima edizione saranno aboliti i premi al migliore attore e alla migliore attrice per sostituirli con migliore ruolo ... Leggi su tgcom24.mediaset

