Il drone che aveva trovato il corpo di Viviana Parisi il giorno dopo la scomparsa (Di martedì 25 agosto 2020) Un drone aveva avvistato il corpo di Viviana Parisi il giorno dopo la sua scomparsa. Il 4 agosto scorso il cadavere della madre di Gioele Mondello è stato filmato, alle 10,15 del mattino dai droni dei Vigili del fuoco. Ma, spiega oggi il Corriere della Sera, il filmato non è stato consegnato al procuratore di Patti Angelo Cavallo. E così il cadavere della dj torinese trapiantata in Sicilia è stato trovato soltanto l’8 agosto grazie ai cani dei vigili del fuoco nello stesso punto in cui era stato ripreso dal drone. Il quotidiano spiega che il responsabile delle ricerche Ambrogio Ponterio, vicecomandante dei vigili del fuoco di Messina, non ha voluto spiegare cosa sia successo e ... Leggi su nextquotidiano

Urbex, la fotografia delle rovine, è un recente movimento in fotografia che prende come tema il declino dell’ambiente edificato (città, edifici, infrastrutture). Mentre “rovine” possono essere ampiame ...

I legali della famiglia hanno intanto depositato querela contro ignoti per presunte omissioni e ritardi nelle ricerche. Il marito di Viviana: aggrediti da animali, basta fango Caronia. Martedì nuovo ...

