"Il corpo di Viviana era visibile il giorno dopo la scomparsa" (Di martedì 25 agosto 2020) Valentina Raffa L'accusa del procuratore di Patti ai vigili del fuoco: già il 4 agosto un drone aveva ripreso la donna a terra Il segreto che Viviana Parisi ha portato con sé nella tomba forse lo stesso 3 agosto, giorno in cui è scomparsa nell'area boschiva di Caronia portando con sé il figlio Gioele di 4 anni, potrebbe essere presto svelato. La procura di Patti, infatti, ha raggiunto un primo importante risultato - che appare come un atto d'accusa ai vigili a cui erano state delegate le ricerche - accertando, attraverso l'elaborazione e l'ingrandimento delle immagini dei droni da parte di un consulente, che alle 10.15 del 4 agosto «era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Immagini dai droni, il corpo di Viviana Parisi era ai piedi del traliccio dove è stata ritrovata, già il 4 agosto,… - fattoquotidiano : Gioele e Viviana Parisi, le immagini del drone – Il corpo della dj era sotto il traliccio il 4 agosto ma del bimbo… - Tg3web : Viviana Parisi sarebbe morta poco dopo la scomparsa. Un video girato con i droni dai Vigili del Fuoco rivela che gi… - mrcrto : RT @UltimoUMC: Il corpo di #Viviana mamma di #gioelemondello era sotto il traliccio già il giorno dopo la scomparsa. #NonceStato Nulla. #Pu… - UltimoUMC : Il corpo di #Viviana mamma di #gioelemondello era sotto il traliccio già il giorno dopo la scomparsa. #NonceStato N… -