Il Commissario Montalbano, Zingaretti medita l’addio: «Non so se ho voglia. Bisogna chiudere questa esperienza meravigliosa» (Di martedì 25 agosto 2020) Il Commissario Montalbano Luca Zingaretti medita di mettere la parola fine a Il Commissario Montalbano. L’attore romano, che da più di vent’anni dà volto e voce al personaggio tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, ammette di voler definitivamente archiviare le vicende del ’suo’ Salvo: “Non lo so ancora (…) ci sono ancora due romanzi e dei racconti che si potrebbero girare, però non so se ho voglia“ dichiara Zingaretti a Repubblica. Non è stufo di Montalbano, né – dice – del “personaggio di cui mi sono innamorato profondamente”, ma la scomparsa in meno di un anno di Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano ... Leggi su davidemaggio

