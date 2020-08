Il candidato renziano che inneggiava al Duce su Fb: «Roba vecchia, ora sono antifascista» (Di martedì 25 agosto 2020) È passato da Viva il Duce a Italia Viva di Renzi. La bizzarra parabola di Roberto Mei, candidato sindaco renziano di Corsico, la dice tutta. Verrebbe da ridere se non fosse il ritratto di certa classe politica. Il post del candidato renziano Ecco i fatti, i suoi post in omaggio a Mussolini, risalenti a 10 anni fa, hanno sollevato un polverone di polemiche. Alla fine, ieri notte Roberto Mei, candidato sindaco a Corsico (Mi) con Forza Italia e Italia Viva, ha voluto fare chiarezza pubblicando un lungo post su Facebook per spiegare la sua posizione. “Rispetto a dieci anni fa ho cambiato idea” «In merito alle polemiche uscite su miei post di 10 anni fa sul tema fascismo, volevo chiarire la mia posizione in modo definitivo – si legge nel post -. Oggi ... Leggi su secoloditalia

