Il boom dell'estate: il quaderno di compiti delle vacanze per adulti (Di martedì 25 agosto 2020) Quiz di calcio, di letteratura e di politica, indovinelli sulla gestualità globale, domande per ripassare i fatti di attualità. Un mix di esercizi ludici e di cultura generale nel nuovo tormentone dell'estate: il quaderno per fare i compiti da adulti. Senza obblighi, ma con impegno.Tanto per cominciare, andrebbero presentati i due autori: gli spagnoli Daniel López Valle e Cristóbal Fortúnez, entrambi figli degli anni Ottanta, nel senso che uno è del 1980 e l'altro del 1982. Il primo potrebbe essere definito un onnisciente generalista, passato alle cronache per aver vinto, diverse volte, al gioco finale El gran minuto, quiz difficilissimo della trasmissione Saber y Ganar, una sorta di Chi vuol essere milionario spagnolo, per intenderci. Un ... Leggi su panorama

testoni_michele : 60 anni fa, il 25 agosto 1960, hanno inizio le XVII #olimpiadi, quelle di Roma. Le #olimpiadi del boom economico e… - RobertoRenga : RT @mariobianchi18: Il #25agosto 1960 apertura dell'#OlimpiadediRoma, un evento importante per un'Italia già in pieno boom economico. I Gio… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #25agosto 1960 apertura dell'#OlimpiadediRoma, un evento importante per un'Italia già in pieno boom economico. I Gio… - mariobianchi18 : Il #25agosto 1960 apertura dell'#OlimpiadediRoma, un evento importante per un'Italia già in pieno boom economico. I… - Sparecchiavoooo : RT @Teresat14547770: Festa dell'Unità sì,BOOM di inviti del pd ai grillini, che felicemente hanno accettato. Il rito dem di fine estate si… -

Ultime Notizie dalla rete : boom dell Sugli scaffali della Gdo è boom per i prodotti iperproteici Il Sole 24 ORE Castello di Santa Severa, gli appuntamenti di ‘Sere d’Estate’ fino al 30 agosto

Al Castello di Santa Severa gli appuntamenti della rassegna ‘Sere d’Estate’ continuano, con un nuovo programma da oggi (martedì 25) a domenica prossima, 30 agosto. Lo spazio della Regione Lazio è gest ...

Mobilità post-lockdown: più auto e bici, meno bus e metro

Come era facile ipotizzare nel post lockdown da coronavirus, in Italia come in tutto il mondo, è crollato l’utilizzo del trasporto pubblico e dei servizi di sharing o flessibili, mentre è cresciuto l’ ...

Al Castello di Santa Severa gli appuntamenti della rassegna ‘Sere d’Estate’ continuano, con un nuovo programma da oggi (martedì 25) a domenica prossima, 30 agosto. Lo spazio della Regione Lazio è gest ...Come era facile ipotizzare nel post lockdown da coronavirus, in Italia come in tutto il mondo, è crollato l’utilizzo del trasporto pubblico e dei servizi di sharing o flessibili, mentre è cresciuto l’ ...