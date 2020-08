Il bollettino sul Coronavirus oggi 25 agosto in Lombardia (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo gli 11 positivi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino diramato dalla Regione: articolo in aggiornamento I dati del bollettino sul Coronavirus di ieri in LombardiaIntanto sono già oltre seimila le persone del mondo della scuola, tra docenti e personale non docente, che si sono prenotate per l’effettuazione del test sierologico in vista della riapertura dei plessi scolastici nella provincia più colpita d’Italia dal coronaviru: il dato della Bergamasca è il più alto della Lombardia (6.235 persone, il 29% del totale, che è pari a 21.672 unità). I test sono iniziati ieri e andranno avanti fino al 5 settembre. “La ... Leggi su nextquotidiano

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – C’è preoccupazione in Italia a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covi ...

Coronavirus, in Puglia altri 45 positivi: molti dai rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra

Continuano i casi in Puglia. Secondo i dati della Regione sul coronavirus relativi al 25 agosto ci sono altri 49 nuovi positivi a fronte di 3.272 tamponi effettuati. Tra questi: 25 nella provincia di ...

