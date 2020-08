Il Benfica vuole Lobotka ma lui non vuole lasciare Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) Il Mattino scrive che ieri il Benfica si è fatto avanti per Lobotka arrivato appena sei mesi fa a Napoli. Ieri è spuntata anche una offerta per Lobotka del Benfica ma lo slovacco sarebbe restìo a spostarsi. Il Napoli ha difficoltà a vendere e se non vende non può provare l’assalto a Veretout. C’è anche il problema Hysaj. Senza trascurare il ruolo obliquo di Hysaj, il cui futuro appare fragile dopo l’ennesima richiesta (respinta) in sede di rinnovo L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

