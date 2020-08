Il barman del Billionaire positivo al Coronavirus ora è stato ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fra i dipendenti del Billionaire positivi al Coronavirus uno è stato ricoverato in terapia intensiva. A darne notizia è il quotidiano locale La Nuova Sardegna che spiega come l’uomo, 59 anni, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Sassari dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni. Al momento sarebbe sottoposto a ventilazione assistita. Da due giorni si trovava nel reparto di Malattie Infettive. Al momento il totale dei casi positivi in Sardegna è di 463, di cui 19 ricoverati con sintomi in ospedale. Prima del caso del barman, nessun paziente era in terapia intensiva. I nuovi casi nella giornata di ... Leggi su open.online

