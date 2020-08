Il Barcellona ha chiesto a quattro senatori di abbassarsi gli ingaggi (Di martedì 25 agosto 2020) Il momento di crisi per le società di calcio è ben noto ed era anche stato spiegato più nel dettaglio da Josep Bartomeu nell’incontro con la stampa della scorsa settimana. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, sarebbe questo il motivo della richiesta del Barcellona di ridursi lo stipendio a quattro giocatori: Piqué, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto. Il Barcellona chiederà ai quattro giocatori citati di rivedere i propri ingaggi in quanto sono i più alti della rosa dietro a Messi, Suarez (ma Koeman gli ha detto che non rientra nel progetto tecnico) e Griezmann. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

