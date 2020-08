Icardi Juventus, dalla Spagna sicuri: l’argentino vuole tornare in Serie A (Di martedì 25 agosto 2020) Icardi Juventus – La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guarderebbero anche in Francia, dove l’obiettivo sarebbe Mauro Icardi. Il bomber argentino sarebbe molto deluso dallo scarso minutaggio col Psg, con la Juve che adesso monitora la situazione. Icardi Juve: l’argentino vuole tornare in A Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Todofichajes.com il giocatore avrebbe ancora estimatori nel nostro campionato, con la Juventus che potrebbe tornare alla carica, e la Roma che potrebbe inserirsi nella corsa col club bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus: Pirlo vuole il centrocampista del ... Leggi su juvedipendenza

