"Ibrahimovic si è offeso": cosa succede tra il Milan e lo svedese (Di martedì 25 agosto 2020) Il braccio di ferro tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Elliott , il fondo proprietario del club, non ha posto limiti temporali nella trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante svedese, e non sono attese novità nelle ... Leggi su sport.virgilio

