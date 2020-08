Ibra e il rinnovo Milan: tutto chiaro da sabato, fuori dal sensazionalismo (Di martedì 25 agosto 2020) sabato scorso vi avevamo detto che per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ci sarebbero stati zero problemi, nel bel mezzo del sensazionalismo e di un allarmismo senza senso. Se avessimo avuto l’opportunità di intervistare Mino Raiola, avrebbe approfondito meglio qualche altra vicenda, per esempio quella relativa a Donnarumma. Andando poi fino in fondo, visto che siamo a dieci mesi dalla scadenza di Gigio. Nulla, pazienza. Quanto a Ibra abbiamo ascoltato di tutto, anche che aveva mantenuto una chat con i suoi compagni di squadra. Ci chiediamo per quale motivo non avrebbe dovuto mantenerla, visto che il rinnovo era una questione di minima attesa. Ibra riparte del Milan, c’erano zero dubbi. E presto toccherà a ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - Noovyis : (Ibra e il rinnovo Milan: tutto chiaro da sabato, fuori dal sensazionalismo) Playhitmusic - - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - _mjkk_ : RT @DiMarzio: #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - 26sami__ : RT @DiMarzio: #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato -