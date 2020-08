Ibra ancora al Milan? Gazidis fiducioso: "Stiamo facendo tutto il possibile" (Di martedì 25 agosto 2020) Il Milan ritiene sempre centrale Zlatan Ibrahimovic nel suo progetto? A questa ha risposto in conferenza stampa l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis: "Ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo che lo ... Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : Niente raduno @acmilan domani per @Ibra_official: l’accordo definitivo ancora non c’è, gli ultimi aggiornamenti dir… - MarioGiunta : Milan, non è ancora arrivata la risposta di Ibra: sembra difficile che possa essere presente al raduno di lunedì. I… - Diffidato_ : Di Marzio: Manca ancora un rolex e BIG ROM rinnova. #Ibra #Milan - therealpallazzo : Se ci fosse ancora il Condor e senza il ffp il Milan del prossimo anno avrebbe un attacco Cavani-Ibra-Suarez - Smg_1908 : RT @HCE__: L'unica bugia piccola è quando dice che c'è un piano B dietro Ibra, lo sanno tutti che non esiste, Ibra è imprescindibile, Raiol… -