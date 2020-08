"I soliti soloni". Schiaffo sul "Fatto" ai catastrofisti: la Gismondo dalla parte di Zangrillo, cosa non dicono sul virus (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto Zangrillo. La microbiologa ha preso le difese del direttore del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano: "Il collega Zangrillo ha dichiarato, con una frase non perfettamente scientifica, che il virus fosse "clinicamente morto". Boccone prelibato per i soliti soldati del web, pronti a sparare su tutto e tutti. Non solo, i soliti soloni presuntuosi, autodefinitisi giudici e possessori della vera scienza (non democratica, attenzione!), anche loro a criticare" verga al vetriolo sul Fatto Quotidiano. Per la Gismondo, al convegno tenuto al Senato tanto criticato ed etichettato come "negazionista" gli esperti non ... Leggi su liberoquotidiano

onegoim : RT @Libero_official: 'I soliti soloni'. Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto #Zangrillo, cosa non dicono sul #coronavirus i catastrof… - Libero_official : 'I soliti soloni'. Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto #Zangrillo, cosa non dicono sul #coronavirus i catast… - neri_serneri : @ArmandoTerminio Si, vabbè, l'OMS... i soliti soloni 'professoroni' al soldo della Cina che #Trump ha già sfanculat… - Carlo_Asterix : @LauraTentoni1 @robersperanza E ai soliti Soloni, chissa' se funzionano i neuroni? -

Ultime Notizie dalla rete : soliti soloni Alberto Zangrillo, Maria Rita Gismondo dalla sua parte: "I catastrofisti? I soliti soloni", cosa non dicono sul coronavirus Liberoquotidiano.it Alberto Zangrillo, Maria Rita Gismondo dalla sua parte: "I catastrofisti? I soliti soloni", cosa non dicono sul coronavirus

Anche Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto Zangrillo. La microbiologa ha preso le difese del direttore del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano: "Il collega Zangrillo ha dichi ...

L’ultimo ad alzarla fu Gigi: quella Coppa la vinse prima di entrare in campo

Simoni e l’Uefa del 1998: nel prepartita caricò la squadra reduce dalla beffa in campionato. Un allenatore molto diverso da Conte, ma simile nella determinazione e nella concentrazione LUCCA. La sera ...

Anche Maria Rita Gismondo dalla parte di Alberto Zangrillo. La microbiologa ha preso le difese del direttore del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano: "Il collega Zangrillo ha dichi ...Simoni e l’Uefa del 1998: nel prepartita caricò la squadra reduce dalla beffa in campionato. Un allenatore molto diverso da Conte, ma simile nella determinazione e nella concentrazione LUCCA. La sera ...