I ripensamenti di Fox News, il braccio armato di Trump che per anni ha sostenuto le sue bugie (Di martedì 25 agosto 2020) Non poteva certo prevederlo. Quello che fino a ieri era stato l’altro braccio armato della propaganda Trumpiana (il primo sono i social network), lo strumento che diffondeva le idee del presidente americano e, soprattutto, gliele suggeriva, ha cominciato a prendere le distanze. Il canale Fox News, proprietà di Rupert Murdoch, che per anni si era distinto per la sua sfacciata partigianeria, per la disinformazione, per le interviste sdraiate al presidente, fa marcia indietro. Scatena le ire di The Donald e rischia di togliere attualità a “Hoax. Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth”, scritto dal commentatore politico della Cnn Brian Stelter, che ha indagato il rapporto morboso e pericoloso tra il presidente americano ... Leggi su linkiesta

