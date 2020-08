I motivi per cui Trump potrebbe farcela di nuovo (Di martedì 25 agosto 2020) Donald Trump è in una situazione complicata. La pandemia, che ha già ucciso oltre 170mila statunitensi, non accenna a rallentare. L’economia, che fino a febbraio era il punto di forza e il vanto del presidente, conta oltre 25 milioni di disoccupati; il suo probabile avversario alle presidenziali di novembre, Joe Biden, è costantemente davanti nei sondaggi. Persino gli stati del Midwest, dove l’attuale capo della Casa Bianca vinse in scioltezza nel 2016, sembrano preferire la competenza e la sobrietà dell’ex vice di Obama. Se si votasse oggi, Trump potrebbe anche perdere con una batosta epocale; dicendo addio non solo territori in bilico come la Florida e la Pennsylvania, ma potenzialmente perdendo anche roccaforti repubblicane come la Georgia e il Texas. Ma le elezioni non si tengono oggi. E ... Leggi su wired

L'Inter punterà ancora su Antonio Conte? In attesa dell'incontro di oggi la società nerazzurra avrebbe pronta un'idea per convincere il tecnico a restare. Marotta e la dirigenza starebbero pensando di ...

Replacement, refinement and reduction. Risale al 1959 il famoso “Principio delle 3R”, introdotto dagli accademici britannici Russel e Burch in “The Principles of Humane Experimental Technique“. Lo sco ...

