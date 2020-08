Hong Kong, l’attivista Nathan Law: “Temo per la mia vita, l’Italia ci difenda prima che sia tardi” | VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) “Le democrazie occidentali e l’Italia devono prendere posizione per difendere i valori democratici prima che sia troppo tardi”. L’attivista di Hong Kong Nathan Law, ex leader studentesco del movimento Demosistō, ha rivolto un appello al ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio poche ore prima dell’incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. “Chiediamo a Di Maio di porre al suo omologo le questioni che riguardano i diritti umani, non solo a Hong Kong ma anche nello Xinjiang e nel Tibet“, ha detto Nathan Law, parlando ai giornalisti davanti la Farnesina questa mattina. Law ha avvertito anche contro “la natura espansionista autorità della Cina attraverso le sue infrastrutture tra cui ... Leggi su tpi

