Honda - La produzione della Civic torna in Giappone (Di martedì 25 agosto 2020) Già dal prossimo anno la Honda potrebbe trasferire la produzione della Civic dall'Inghilterra al Giappone come conseguenza della Brexit. Il costruttore, infatti, ridurrà progressivamente le attività della fabbrica di Swindon, nello Wiltshire, per poi chiudere definitivamente l'impianto nel 2022.La Civic torna in Giappone. Negli anni, lo stabilimento britannico si è occupato dell'assemblaggio di diversi modelli, come la Jazz, la Accord e la CR-V, ma attualmente sulle linee produttive di Swindon è rimasta solo la Civic, che già il prossimo anno potrebbe tornare a essere costruita in Giappone. Secondo quanto riportato dal ... Leggi su quattroruote

Honda Civic: la produzione torna in Giappone - Quattroruote.it

Triumph toglie i veli al “Trident Design Prototype”, il prototipo di una nuova roadster di media cilindrata che porta con sé un nome e un logo ricco di storia. Per la Casa di Hinckley la Trident è inf ...

10 anni di DCT: come Honda ha cambiato il cambio

Nato nel 2010 con la VFR1200F, il cambio DCT è rimasto sulla scena per un decennio continuando a migliorare e a riscuotere consensi (a differenza dei suoi predecessori). Il responsabile dello sviluppo ...

