"Ho infettato la mia famiglia dopo una serata in discoteca: ora mio padre è in terapia intensiva"

La lettera di una ragazza risultata positiva al Coronavirus dopo una festa in discoteca "Pensavo che l'estate 2020 sarebbe stata un'estate piena di noia per via del Coronavirus e invece era iniziata proprio bene. Avevo la mia routine, mi svegliavo, andavo in spiaggia, poi in palestra, pomeriggio di nuovo spiaggia con amici e la sera uscivamo a bere qualcosa. D'altronde me lo meritavo, ho studiato molto durante quest'anno scolastico. Io e i miei amici avevamo deciso di non andare in discoteche e posti chiusi per evitare i contagi, però quel sabato era il compleanno del mio più caro amico, come facevamo a non festeggiare fino a tardi?", così una giovane risultata positiva al Covid in una lettera indirizzata al Corriere della Sera e pubblicata martedì 25 agosto. "Decidemmo che per una ...

