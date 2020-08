Highlights Indiana Pacers-Miami Heat 87-99: gara 4 playoff Nba 2020 (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Gli Highlights di gara 4 tra gli Indiana Pacers e Miami Heat. Il risultato finale è di 87-99 che ha permesso a Miami di sbarazzarsi in quattro partite di Indiana e di conquistare il pass per la semifinale di Eastern Conference. Sugli scudi Bam Adebayo (14 punti, 19 rimbalzi) e Goran Dragic con i suoi 23 punti. Ad Indiana non bastano nemmeno le prestazioni di Victor Oladipo (25 punti) e Myles Turner (22 punti e 14 rimbalzi). Leggi su sportface

