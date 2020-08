Highlights Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 114-117: gara 4 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Regna l’equilibrio nella serie tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. In gara 4 col parziale di 117-114 vincono i Thunder che dopo le prime due vittorie convincenti dei Rockets, hanno trovato la reazione confermando il successo in gara 3. Gran prova per Dennis Schröder che ha chiuso con 30 punti, Chris Paul ne ha aggiunti 26. Bene anche Shai Gilgeous-Alexander con una prestazione da 18 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Leggi su sportface

