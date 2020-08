Heineken Uk lancia Green Grip, l’imballo in cartone ecostenibile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Heineken Uk ha lanciato Green Grip, il suo innovativo topper per lattine in cartone 100% plastic free in migliaia di distributori sul territorio britannico. Sarà inizialmente presente sulle confezioni multi-lattina di Heineken, Foster e Kronenbourg 1664 per poi essere applicato a tutto il suo portafoglio di birra e sidro della compagnia. L’azienda, nonostante i notevoli ostacoli operativi causati dalla pandemia da Covid-19, ha mantenuto il suo piano di innovazione sostenibile con l’obbiettivo eliminare la plastica dagli scaffali dei supermercati entro la fine del 2021. Il nuovo imballaggio inoltre minimizza l’uso di materiale riducendo i rifiuti. La combinazione di Green Grip e la rimozione degli imballaggi termoretraibili ... Leggi su winemag

