Harry e Meghan Markle pentiti tornano dalla regina? (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) La nuova vita di Harry e Meghan Markle sembra che non durerà ancora a lungo, la coppia sarebbe pronta a fare retromarcia e tornare dalla regina, dal resto della famiglia reale inglese (Foto). Cosa è successo, perché Harry e Meghan sembrano pentiti? Un improvviso cambio di rotta, il desiderio concreto di volere ricostruire i ponti con la regina Elisabetta ma è il Sunday People a riferire ciò che avrebbe confidato una fonte. Insomma, i Sussex non hanno detto chiaramente che hanno bisogno della royal family e soprattutto della regina Elisabetta ma è il pensiero di molti. Sembra che si siano resi conto che la popolarità non basta, che quindi siano loro ad ... Leggi su ultimenotizieflash

