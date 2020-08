Guarisce e dopo quattro mesi si riammala. Coronavirus, il caso che scuote il mondo: tutto da rivedere, ora si rischia grosso (Di martedì 25 agosto 2020) Un uomo di Hong Kong che era guarito dal Covid-19 è stato infettato di nuovo, circa quattro mesi e mezzo dopo essere stato contagiato per la prima volta. Si tratterebbe del primo caso documentato di reinfezione umana da Coronavirus. L'uomo ha 33 anni e secondo la rivista scientifica internazionale Clinical Infectious Diseases era stato dimesso dall'ospedale dell'ex colonia britannica ad aprile, per poi risultare nuovamente positivo di ritorno dalla Spagna a Ferragosto. «I nostri risultati dimostrano che la sua seconda infezione è stata causata da un nuovo virus che ha acquisito di recente, piuttosto che da una prolungata diffusione virale», ha detto il dottor Kelvin Kai-Wang To, microbiologo clinico dell'Università di Hong Kong. Leggi su liberoquotidiano

