Groupe PSA produce mascherine chirurgiche a Mulhouse (Di martedì 25 agosto 2020) Il 10 aprile, durante il periodo di lockdown per la pandemia di Covud-19, la Direzione Generale di Groupe PSA ha deciso di investire 1 milione di euro nella produzione di mascherine chirurgiche di ... Leggi su gazzettadelsud

solomotori : Groupe PSA,prodotte in impianto Mulhouse 250mila mascherine - EstebBeltramino : Groupe PSA,prodotte in impianto Mulhouse 250mila mascherine #motori - motor__cycle : Groupe PSA,prodotte in impianto Mulhouse 250mila mascherine - GroupePSAItalia : #GroupePSA mette al primo posto la salute dei propri dipendenti. Il Gruppo ha infatti avviato la produzione di mas… - morettweet : RT @GroupePSAItalia: #STELLANTIS: il nome del nuovo gruppo nato dalla fusione di @FCAGroup e #GroupePSA. Dal latino 'stello', il nome evoca… -