Greta Thunberg torna a scuola: "È finito il mio anno sabbatico" (Di martedì 25 agosto 2020) Greta Thunberg torna a scuola. La 17enne attivista svedese per il clima ha annunciato il ritorno sui banchi, scrivendo sui social: "Il mio anno sabbatico si È concluso, ed È così bello essere di nuovo a scuola!". Questa la didascalia a corredo di una foto che immortalata la giovane in bicicletta e con lo zaino sulle spalle.Greta ha avuto anche un pensiero per gli studenti indiani via Tweet: "È profondamente ingiusto che agli studenti indiani venga chiesto di sostenere gli esami nazionali durante la pandemia Covid-19, mentre milioni di persone sono state colpite anche dalle inondazioni estreme".In Svezia gli studenti tornano sui banchi ...

