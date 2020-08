Greta Thunberg torna a scuola: “E’ finito il mio anno sabbatico” (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Finalmente una bella notizia in questo catastrofico 2020: l’attivista Greta Thunberg torna sui banchi di scuola. Ne ha dato ieri l’annuncio su Twitter, corredandolo di una foto con bici d’ordinanza e zainetto in spalla: «Il mio anno sabbatico è finito ed è così bello tornare finalmente a scuola!». L’annuncio arriva a due anni dal suo primo sciopero scolastico «contro il riscaldamento globale», che la rese famosa in tutto il mondo e dal quale scaturì il movimento internazionale di teenager eco-ciarlatani del Fridays for future. Le preghiere di Zichichi sono state infine esaudite. Solo la pandemia era riuscita a fermare il suo incessante peregrinare di ... Leggi su ilprimatonazionale

