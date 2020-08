Grecia, il video della bimba trascinata dalle correnti con l’unicorno gonfiabile: Salvata da un traghetto (Di martedì 25 agosto 2020) Grecia, bimba trascinata al largo in mare con l’unicorno gonfiabile dalle correnti: la recupera un traghetto. Un membro dell’equipaggio che ha issato la piccola tra le sue braccia ha dichiarato ai media locali che la bambina era terrorizzata. video Questo video incredibile che arriva da Antirrio, in Grecia, mostra una bambina di 3 anni che, … Leggi su 2anews

MSF_ITALIA : 'Al momento degli scontri stavamo facendo quello che facciamo tutti i giorni a Lesbo: curare centinaia di bambini e… - repubblica : La bimba è al largo con l'unicorno gonfiabile: la recupera un traghetto - SkyTG24 : Grecia, bimba alla deriva in mare su un unicorno gonfiabile: la salva un traghetto. VIDEO - Marilenapas : RT @repubblica: La bimba è al largo con l'unicorno gonfiabile: la recupera un traghetto - SkyTG24 : Naufragar m'è dolce in questo mare, in #Grecia, per una bambina a bordo di un canotto a forma d'unicorno che si è s… -