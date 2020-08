Grave lutto per Amici e Maria De Filippi. Se ne va un volto storico, per anni protagonista della trasmissione (Di martedì 25 agosto 2020) Gravissimo lutto per ‘Amici’ di Maria De Filippi. All’et&aGrave; di 74 anni &eGrave; deceduta Rita Speranza, la professoressa di Lettere originaria di Napoli che faceva parte del pubblico parlante. Per anni &eGrave; stato un volto storico del talent show, quando in quel periodo si dava la possibilit&aGrave; agli spettatori in studio di intervenire per commentare le performance degli alunni. Era riuscita puntata dopo puntata ad ottenere una visibilit&aGrave; importante. Era molto severa nei giudizi sia coi ballerini che coi cantanti. Coloro che riteneva privi di talento o che comunque non le piacevano erano criticati aspramente. Ma era anche molto ... Leggi su caffeinamagazine

