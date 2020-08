Grande Fratello Vip, Antonella Elia opinionista. Fabio Testi: "Si era capito che era protetta" (Di martedì 25 agosto 2020) Alfonso Signorini ha scelto Antonella Elia come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5, in coppia con Pupo e al posto di Wanda Nara. Tale decisione è stata commentata da Fabio Testi, che con la Elia ha condiviso la partecipazione alla scorsa edizione del reality prodotto da Endemol Shine Italy. L'attore, intervistato dal settimanale NuovoTv ha notato: 25 agosto 2020 18:01. Leggi su blogo

