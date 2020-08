Gossip News: Temptation Island le nuove coppie, Elisabetta Gregoraci vuole innamorarsi al Grande Fratello (Di martedì 25 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Temptation Island che presenta le nuove coppie, di Elisabetta Gregoraci che cerca l’amore al Grande Fratello Vip, di Uomini e Donne che torna in studio e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Temptation Island: È alle porte una nuova edizione di Temptation Island ed ecco che su Instagram arrivano gli spoiler. La prima coppia è formata da Carlotta e Nello, lei vuole sposarsi lui no; la seconda coppia promette scintille: Nadia e Antonio si amano, ma lui vorrebbe una ... Leggi su velvetgossip

CorSport : '#Ibrahimovic e #DilettaLeotta supercoppia dell'estate' ?? - leggoit : Grande fratello vip, Elisabetta Gregoraci: «Entro nella casa per mettermi a nudo, non escludo di innamorarmi» - gattogigiola : Nunzia De Girolamo, bikini sulla spiaggia: fotografata di spalle, 'la sintesi perfetta' - lasara_81 : Le anticipazioni della puntata di domani #DayDreamer - _MinusHabens : La prima regola del gossip e del trash è essere scandalosi e oltraggiosi. Come per le fake news. Se ci sono gli est… -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gossip News: Federico Fashion Style positivo al coronavirus, Temptation Island a rischio Velvet Gossip Chanel Totti, Gente e la Lucarelli: "Nessuno fiatò per la Ramazzotti"

In rete è scoppiato un vero e proprio putiferio in merito alla cover del settimanale Gente. Il giornale di gossip tutto italiano ha fotografato Francesco Totti e sua figlia Chanel al mare. Questo scat ...

Selvaggia Lucarelli sul ricovero di Briatore per Covid: «Speriamo che guarisca presto»

Intanto Monica Mosca, direttrice di Gente, ha deciso di rilasciare una dichiarazione all’Ansa in merito alla polemica che si è scatenata. Il caos generato sorprende Selvaggia Lucarelli che su Twitter ...

In rete è scoppiato un vero e proprio putiferio in merito alla cover del settimanale Gente. Il giornale di gossip tutto italiano ha fotografato Francesco Totti e sua figlia Chanel al mare. Questo scat ...Intanto Monica Mosca, direttrice di Gente, ha deciso di rilasciare una dichiarazione all’Ansa in merito alla polemica che si è scatenata. Il caos generato sorprende Selvaggia Lucarelli che su Twitter ...