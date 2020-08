Gosens, prima convocazione in nazionale L’Atalanta: «Una grande soddisfazione» (Di martedì 25 agosto 2020) prima convocazione in assoluto per l’esterno tedesco protagonista di una stagione straordinaria con 10 gol e 8 assist tra campionato e Champions League. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : ???? Prima convocazione in nazionale per il nostro Robin #Gosens! Complimenti Robin, strameritata! ?? ???? First… - ItaSportPress : Gosens, la grande stagione lo lancia in Nazionale: convocato per la prima volta dalla Germania -… - scenda78 : Germania, i convocati di Low per la Nations League: prima chiamata per Gosens - GFabrygherardi : RT @Atalanta_BC: ???? Prima convocazione in nazionale per il nostro Robin #Gosens! Complimenti Robin, strameritata! ?? ???? First @DFB_Team cal… - _rumoredifondo : RT @Atalanta_BC: ???? Prima convocazione in nazionale per il nostro Robin #Gosens! Complimenti Robin, strameritata! ?? ???? First @DFB_Team cal… -