Gosens, la grande stagione lo lancia in Nazionale: convocato per la prima volta dalla Germania (Di martedì 25 agosto 2020) Robin Gosens è stato convocato per la prima volta in Nazionale tedesca. La grande stagione dell'esterno dell'Atalanta, condita da 9 reti nell'ultima Serie A, ha convinto il ct della Germania Low. Ecco la lista completa dei convocati della Germania.I CONVOCATI DELLA Germania: C'È Gosenscaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="1024" Gosens Atalanta (getty images)/captionPortieri: Trapp, Leno, BaumannDifensori: Kehrer, Gosens, Ginter, Tah, Schulz, Sule, Rudiger, KochCentrocampisti/Attaccanti: Neuhaus, Draxler, Kroos, Werner, Brandt, Waldschmidt, Havertz, Sané, Serdar, Gundogan, Emre Can. Nella lista di Low anche gli ex "italiani" Rudiger ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Gosens grande Qui Germania, prima convocazione per Robin Gosens Calcio Atalanta Gosens, prima convocazione in nazionale L’Atalanta: «Una grande soddisfazione»

Prima convocazione in assoluto per l’esterno tedesco protagonista di una stagione straordinaria con 10 gol e 8 assist tra campionato e Champions League. «Prima convocazione in nazionale per il nostro ...

Prima convocazione in assoluto per l'esterno tedesco protagonista di una stagione straordinaria con 10 gol e 8 assist tra campionato e Champions League. «Prima convocazione in nazionale per il nostro ...