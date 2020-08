Google Play Music in scadenza su Wear OS: pronto il cambio a YouTube Music (Di martedì 25 agosto 2020) Nelle prossime settimane Google Play Music non sarà più disponibile su Wear OS e sarà rimpiazzata da YouTube Music L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Google Play Le applicazioni di Google Play Store dovranno presto supportare Android 10 o superiore GizChina.it Google Play Music in scadenza su Wear OS: pronto il cambio a YouTube Music

Motorola Moto G9 Play: 48 Megapixel e tanta autonomia

Motorola Moto G9 Play arriverà a settembre per la felicità di chi vuole uno smartphone di sostanza e con un prezzo contenuto. Sostanza, già, perché a bordo troviamo un buon reparto fotografico, un pro ...

Motorola Moto G9 Play arriverà a settembre per la felicità di chi vuole uno smartphone di sostanza e con un prezzo contenuto. Sostanza, già, perché a bordo troviamo un buon reparto fotografico, un pro ...