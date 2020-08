Giugliano, 3 giovani positivi al Covid-19: rientravano dalle vacanze in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Giugliano. Ci sono tre nuovi positivi nella terza città della Campania. Si tratta di due ragazze e di un ragazzo, tutti appena rientrati dalle vacanze. Le giovani presentano sintomi lievi e sono in regime di quarantena. Come apprende Teleclubitalia.it, entrambe hanno trascorso le vacanze … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

