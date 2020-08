Gianni Lepre presidente del Club delle eccellenze di Confesercenti Campania e Molise (Di martedì 25 agosto 2020) A presiedere il Club delle eccellenze di Confesercenti Campania e Molise è stato designato Gianni Lepre, opinionista economico del Tg2 ed esperto di pmi; presidente per la provincia di Napoli, invece, sarà il maestro sartore napoletano Raffaele Antonelli. Al Club si aggiunge il settore orafo di Confesercenti Campania e Molise la cui presidenza è stata affidata alla commercialista Anna Lepre. Responsabile provinciale del settore è stata nominata l’artista e designer Sara Lubrano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

