Gianni Ferrara: con Rodotà difendevamo il parlamento, oggi vogliono affossarlo (Di martedì 25 agosto 2020) La «prova», non proprio inedita (l’aveva già «scovata» Renzi quattro anni fa quando faceva campagna per il suo «sì»), dimostrerebbe una volta e per tutte che il taglio dei parlamentari è un’idea di sinistra. La «prova» è la proposta di legge costituzionale 2452 del gruppo della sinistra indipendente che immaginava già, nel 1985, un parlamento di 500 componenti. Addirittura cento in meno di quelli teorizzati oggi da Di Maio. Certo, paragonare l’Italia di 35 anni fa a quella di oggi, … Continua L'articolo Gianni Ferrara: con Rodotà difendevamo il parlamento, oggi vogliono affossarlo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

n_nad1a : RT @erretti42: INSIEME A GIANNI FERRARA: MONOCAMERALISMO, RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI, PROPORZIONALE IN COSTITUZIONE E CONSULTAZIONE PROPOSI… - erretti42 : INSIEME A GIANNI FERRARA: MONOCAMERALISMO, RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI, PROPORZIONALE IN COSTITUZIONE E CONSULTAZION… - gianni_Zan : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER Celle temporalesche si stanno organizzando in sistema su prov #Parma, #ReggioEmilia, #Modena in spostam… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Ferrara Parlamentari, 35 anni fa Rodotà aveva già capito la crisi democratica Il Fatto Quotidiano Condannato per violenza sessuale, è confermato ai vertici di Cotrab. Il caso di Potenza è osceno

“Io so io e voi nun siete un cazzo!”. E’ inevitabile ricordare la battuta del Marchese del Grillo quando si legge sui quotidiani cosa è avvenuto tra le mura della Co.tra.b, il Consorzio Trasporti Azie ...

Esperti in campo: no al referendum

Il fronte del No al taglio dei parlamentari avanza e mette a segno a un punto in proprio favore: 183 costituzionalisti in un documento smontano pezzo pezzo la riforma dei 5 stelle sulla riduzione, da ...

“Io so io e voi nun siete un cazzo!”. E’ inevitabile ricordare la battuta del Marchese del Grillo quando si legge sui quotidiani cosa è avvenuto tra le mura della Co.tra.b, il Consorzio Trasporti Azie ...Il fronte del No al taglio dei parlamentari avanza e mette a segno a un punto in proprio favore: 183 costituzionalisti in un documento smontano pezzo pezzo la riforma dei 5 stelle sulla riduzione, da ...