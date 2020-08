Gherard Berger consiglia Vettel: “Meglio ritirarsi a fine stagione” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo l”addio alla Ferrari a partire dalla prossima stagione, Sebastian Vettel non ha ancora deciso il suo futuro. Il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo,cbe sperava di accasarsi in uno dei due top team, Red Bull o Mercedes senza però riuscirci, sta valutando l’offerta della Racing Point oppure il ritiro. Sebastian Vettel lascia la Ferrari Vettel: “Rimango in Ferrari fino a fine anno” Una eventualità, quest’ ultima, che, secondo l’ex pilota ferrarista, Gherard Berger, dovrebbe prendere seriamente in considerazione, soprattutto se non dovesse trovare una scuderia all’altezza della sua fama: “A meno che non accada qualcosa di imprevedibile, Sebastian Vettel non troverà spazio ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Gherard Berger consiglia Vettel: “Meglio ritirarsi a fine stagione” -