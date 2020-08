Germania, Löw stupisce: comunica chi… non verrà convocato in Nations League (Di martedì 25 agosto 2020) La stagione 2020-21 inizierà tra poche settimane. Tra i primi appuntamenti ci saranno le sfide tra le Nazionali con la Nations League a prendersi la scena. Intervistato dal sito ufficiale della Federazione tedesca, il commissario tecnico della Germania Joachim Löw ha incuriosito facendo sapere chi, sicuramente, non verrà chiamato per le prime due sfide del torneo.Löw: i non convocaticaption id="attachment 986807" align="alignnone" width="504" Bayern (Getty Images)/caption"Sono molto felice di riprendere con il nostro lavoro perché è passato molto tempo dall'ultima volta che ho visto giocatori e staff", ha affermato prima di tutto il ct della Germania. "Personalmente non vedo l'ora di tornare in campo a lavorare con i ragazzi. Ma durante la pandemia ci sono state e ci sono ancora ... Leggi su itasportpress

bay_javi : @ElBuffi82 Flick è un grande allenatore, ti riccordo che è stato vice Loew nella nazionale tedesca vincitore a Bras… - ARMANDOCASARIN1 : @JanAntero @gianninastar14 Ha giocato 5 anni nel Bayern, vice di Löw al mondiale 2014 dove la Germania ha disintegr… - ___savvy : @pisto_gol @pap1pap 2009: il Barca di Guardiola sulla carta è un 433 ma in campo si dispone con tre difensori 2010… - ValerioMoggia : 2004: Jürgen #Klinsmann diventa allenatore della Germania, come vice sceglie un amico conosciuto a un corso per all… - MirkoPaperini : @EmanueleBottoni @pisto_gol @Joshuasan21 Dopo l'esperienza come vice di loew sta addirittura 5 anni senza panchina… -

