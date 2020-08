Germania e Italia, vincitori e vinti. Euro, gli sconcertanti numeri di una disfatta (Di martedì 25 agosto 2020) Che l’Europa fosse tutto un inganno politico a vantaggio di pochi lo sapevamo da tempo. Una gabbia in cui soprattutto la Germania, accompagnata dai paesi del Nord, si sente libera di esercitare il proprio dominio. E non sorprende che proprio chi si arroga il diritto di spadroneggiare, sia chi dall’introduzione dell’Euro ha tratto maggior vantaggio. E lo diciamo a gran voce e con dati alla mano. “Dal momento in cui c’è stato il lancio della moneta unica Europea un cittadino tedesco ha guadagnato mediamente 23 mila Euro, di contro un Italiano ne ha persi ben 74 mila”. Il Cep ha calcolato che “la Germania, dal 1999 al 2017, ha guadagnato complessivamente 1.893 miliardi di Euro, i Paesi Bassi hanno ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Germania Italia CORONAVIRUS: GERMANIA, dati DISASTROSI, già RICHIUSE oltre 100 SCUOLE. Sarà così anche in ITALIA? iLMeteo.it Matt Dillon nella giuria a Venezia

Nicola Lagioia (Italia), scrittore, Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore, Ludivine Sagnier (Francia), attrice.(ITALPRESS).mgg/red25-Ago-20 15:58 ...

Kathleen Krüger, la team manager è uno dei segreti del Bayern campione d’Europa

Kathleen Krüger ha appena conquistato la sua seconda Champions League con il Bayern Monaco. Ecco chi è. In Italia la conoscono in pochi ma in Germania sono tutti consapevoli della sua importanza nella ...

